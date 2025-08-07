Армения готова передать США Зангезурский коридор в рамках заключения мирного соглашения с Азербайджаном 8 августа и даст ему название «Маршрут Трампа». Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«Армения планирует предоставить Соединенным Штатам эксклюзивные особые права на разработку на длительный срок транзитного коридора, который будет назван «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания»», — сообщается в публикации.

Как утверждается, США сдадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением. Договоренности посвящен один из разделов мирного соглашения между Ереваном и Баку, которое планируется подписать в Вашингтоне 8 августа. (lenta.ru)