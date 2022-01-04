Республиканцы в Сенате США убеждены в том, что Сенат до 14 января одобрит законопроект сенатора Теда Круза о санкциях против газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет издание Politico, которое приводит также подробности законопроекта.

Документ будет выставлен на голосование по соглашению, заключённому ранее между Крузом и главой демократического большинства Чаком Шумером — в обмен на снятие сенатором-республиканцем возражений против назначения чиновников Госдепартамента.

Законопроект даёт Конгрессу возможность своим решением вводить санкции, от которых ранее отказалась администрация Джо Байдена — в том числе против компании-владельца газопровода. Для принятия документа необходимы 60 голосов сенаторов. У республиканцев есть только 50. Однако они рассчитывают на поддержку многих демократов — которые ранее критиковали администрацию Байдена за решение не вводить жёсткие санкции. (svoboda.org)