Словакия поддержит 18-й пакет санкций Евросоюза против России, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Как сообщает SME, глава правительства пояснил, что принял такое решение после переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которых добился определенных гарантий в отношении цен на газ для Словакии.

«На данном этапе продолжать блокировать 18-й пакет санкций уже контрпродуктивно. Все возможные варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции по блокированию может навредить нашим собственным интересам», — заявил Фицо.

Согласно предложениям Еврокомиссии, новый пакет ограничительных мер включает запрет на проведение транзакций с российскими газопроводами, в том числе «Северным потоком», а также с банками, замеченными в обходе санкционного режима. Обсуждается также введение плавающего потолка цен на российскую нефть — на уровне 15% ниже средней рыночной стоимости за предыдущие три месяца.

Помимо этого, в рамках 18-го пакета планируется ввести санкции против более чем 30 физических и юридических лиц, двух китайских банков, осуществляющих торговлю с Россией, а также отключить 22 российские кредитные организации от системы SWIFT. В черный список могут быть также внесены 77 танкеров так называемого «теневого флота», используемого РФ для обхода санкций.

До этого Словакия блокировала принятие пакета, выражая протест против инициативы Еврокомиссии полностью запретить импорт российского газа с 2028 года. В Братиславе опасались, что такие меры приведут к дефициту топлива, росту цен и увеличению расходов на транзит, а также могут стать основанием для судебных исков со стороны «Газпрома». В конце июня правительство Словакии заявило, что стране потребуется до 20 миллиардов евро в качестве компенсации потенциальных издержек, связанных с судебными разбирательствами.

Накануне Еврокомиссия направила Роберту Фицо письмо, с содержанием которого ознакомился Reuters. В документе говорилось, что обеспокоенность Словакии учтена и Брюссель готов предоставить гарантии по недопущению топливного дефицита после введения новых ограничений.