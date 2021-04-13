«Репортеры без границ» требует от России пропускать в Карабах иностранных журналистов

После окончания осенью прошлого года войны между Азербайджаном и Арменией, большая часть Нагорного Карабаха (НК) находится под контролем российских миротворцев. «Теперь в населенном армянами анклаве, расположенном в Азербайджане, усилен контроль за журналистской деятельностью, – отмечает «Репортеры без границ» (RSF). – С февраля прошлого года по меньшей мере 10 иностранным журналистам российские миротворческие войска отказали во въезде в НК из Армении по так называемому Лачинскому коридору». Об этом сообщает pressklub.az.

Международная организация призывает российские власти ликвидировать эти препятствия и просит ООН, а также Совет Европы помочь обеспечить соблюдение права на свободу информации.

RSF приводит слова французского фотографа Кристофа Пети-Тессона, который поясняет: «Ещё в январе я сумел провести там несколько дней, но с тех пор правила изменились». Репортер телеканала М6 Винсент Прадо утверждает, что неоднократно получал от российской стороны отказ во въезде без объяснения причин. «О получении таких же отказов рассказали в интервью BBC канадский журналист Нейл Хауэр, работающий на Guardian и CNN, британец Марк Страттон. Фотографу Кирану Ридли разрешили посетить этот район, однако 4 апреля на российском блокпосту его развернули обратно. Репортерам телеканала France 24 Джонатану Уолшу и Мохамеду Фархату повезло больше: они оказались одними из редких журналистов, которым в начале марта удалось пересечь Лачинский коридор, но только благодаря их особым связям на месте».

«Российские солдаты систематически отказывают во въезде все большему числу иностранных журналистов. Объективных оснований для этого препятствия нет. Журналисты не представляют угрозы безопасности района, гарантированной миротворцами, – заявила Жанна Кавелье, представитель RSF по Восточной Европе и Центральной Азии. – При этом, без присутствия международной прессы НК рискует превратиться в информационную «черную дыру». RSF требуют у российских властей обеспечить туда доступ журналистам, вне зависимости от их гражданства и призывают ООН и Совет Европы обеспечить соблюдение права на свободу информации, что особо важно в конфликтных и постконфликтных ситуациях».

RSF напоминает, что в подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России соглашении о прекращении огня нет специального пункта, регулирующего въезд журналистов. «Аккредитация представителей СМИ осуществляется консульством непризнанной Республики Арцах или Министерством иностранных дел Армении, однако на деле именно российские миротворческие силы разрешают или запрещают въезд иностранным гражданам, которые уведомляются об окончательном решении накануне запланированного визита. А армянам и русским для въезда достаточно показать свои паспорта».

RSF сообщает, что «доступ на территорию Нагорного Карабаха ограничен и со стороны Азербайджана, во главе которого находится авторитарный президент Ильхам Алиев. Телеканалы France 24 и Arte, отправляли туда свои съемочные группы, которые не смогли свободно вести свои репортажи, поскольку находились под сильным контролем».

Далее RSF приводит факты, не имеющие отношения к основной теме заявления, сообщает, что во время войны в НК по меньшей мере семь журналистов получили ранения: «Три журналиста, раненые во время обстрела города Мартуни – Аветис Арутюнян и Арам Григорян из Armenia TV, Севак Вардумян из информационного агентства 24news.am – и брат погибшего в тот день фиксера 26 марта подали жалобу на Азербайджан в Европейский суд по правам человека».

Пресс Клуб. Журналисты в зонах конфликта часто сталкиваются с проблемой ограничения свободы информации и похвально, что RSF пытается способствовать ее решению. Однако даже журналисты не освобождены от обязанности соблюдать международные правовые нормы и законы страны, на территорию которой они вступают. Судя по первому же предложению заявления RSF, этой организации известно, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Но ее совершенно не смущает то обстоятельство, что некоторые западные журналисты стремятся попасть в НК, пройдя аккредитацию в дипломатическом ведомстве чужого государства или в «консульстве» никем непризнанного, незаконного государственного образования. Что же касается ограничения в «доступе на территорию НК», установленного азербайджанскими властями, то оно применяется к иностранным журналистам не в избирательном порядке. Подобные ограничения существуют для всех людей, посещающих зону бывшего конфликта, включая сотрудников местных СМИ. За прошедшие после войны месяцы, которые RSF называет «мирными», в Карабахе на заложенных армянами минах подорвались более ста человек. До сегодняшнего дня саперы расчистили от взрывчатых веществ около двух тысяч гекратов земли, а это лишь небольшая часть освобожденных земель.

Изначально известно, что данное заявление RSF не может иметь воздействие на командование российских миротворцев в Карабахе. Жаль, что подобными пропагандистскими выступлениями, в которых, к тому же, присутствуют некорректные политические оценки, эта журналистская организация теряет доверие азербайджанских СМИ.