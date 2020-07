Рэпер Орхан Зейналлы «прошелся» по Армении и семейке Кардашьян на акции в Вашингтоне — ФОТО

Проживающий в США азербайджанский рэпер Орхан Зейналлы (AID) принял участие в акции протеста в Вашингтоне, связанной с армянской военной провокацией на границе.

На акцию протеста О.Зейналлы пришел с плакатом, на котором была следующая надпись: «We have powerful dudes, you have powerful nudes», что можно перевести как «У нас мощные ребята, у вас мощная обнаженка» — надпись на плакате была сопровождена хештегом #KardashiansNation

Комментируя свое участие в акции, рэпер отмечает в Instagram, что не остался безразличным к происходящему и хочет, чтобы об этом знали матери, сестры и братья шехидов: «Они умерли не напрасно. Однажды умрет каждый из нас, покинем этот мир в большинстве своем обычными людьми, а они ушли героями».

Напомним, что с 12 июля именно подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на товузском направлении, из артиллерийских установок подвергли обстрелу азербайджанские позиции.