Погибший во время вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране Орхан Аскеров будет похоронен на Второй аллее шехидов в Баку.

Об этом западному бюро Report сообщили родственники погибшего.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался через пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки «Калашников». Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.