«Рекомендации о признании того, чего нет – это абсурд»

Петиция, призывающая к признанию «Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики)», была представлена 17 февраля Палате представителей Австралии постоянной комиссией по петициям.

Сообщается, что петиция с просьбой признать «Арцах» передана министру иностранных дел Австралии.

В общей сложности 3164 австралийца подписали петицию Армянского национального комитета Австралии (ANC-AU), призывающую законодателей и правительство страны последовать примеру французского парламента, Законодательного собрания Нового Южного Уэльса и других законодательных органов и признать «право на самоуправление Республики Арцах, которая в настоящее время частично оккупирована Азербайджаном после поддерживаемых Турцией и террористами нападений на армян».

А за день до того глава внешнеполитического ведомства Армении Ара Айвазян на встрече с министром иностранных дел, сотрудничества и развития Соединенного Королевства и Северной Ирландии Венди Мортон заявил, что «урегулирование карабахского конфликта должно быть основано на праве народа Карабаха на самоопределение. Попытка Азербайджана насильственно подавить его, которая сопровождалась военными преступлениями, является не только нарушением прав человека, но и серьезной угрозой региональной безопасности».

То есть, и Ереван, и диаспора продолжают бить на международном уровне по одной точке – официальному признанию «НКР» хоть кем-то в мире. Выглядит это всё весьма странно на фоне того, что сама Армения поставлена после войны в такие условия, что для нее признание «Арцаха» уже абсолютное табу.

Да и что там признавать? Ведь политикам всего мира прекрасно видно, что сегодня это уже не более, чем маленький кусок Азербайджана, временно находящийся под контролем российского миротворческого контингента. И тем непонятнее, на что именно рассчитывают армянские политики и диаспора, пропагандируя за океанами идею признания независимости «НКР»?

И еще интересные моменты — губернатором штата Новый Южный Уэльс является армянка Глэдис Береджиклян, там проживает много армян.

А что касается Соединенного Королевства, то было вето (как считают многие) Британии в ООН во время войны. Получается, Англия фактически нас поддержала, заблокировав принятие резолюции Совбеза ООН по Карабаху, согласованной сопредседателями Минской группы ОБСЕ. А в ней говорилось о необходимости незамедлительно прекратить военные действия по всему периметру армяно-азербайджанской линии противостояния, не допустить вмешательства третьих стран и исключить переброску в регион боевиков-наемников.

Интересно, пойдет ли Австралия, будучи членом Британского Содружества, против позиции Лондона?

Эти моменты прокомментировал # Фикрет Садыхов, политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского университета:

— Здравомыслие не должно отказывать общественным и государственным мужам даже в том случае, если они тесно связаны различными взаимоотношениями (в том числе, наверное, и финансовыми) с националистическими армянскими кругами своих стран.

Рекомендации о признании того, чего нет – это абсурд. Нет ни «Арцаха», ни «Нагорно-Карабахской Республики», и нет никакой нагорно-карабахской автономии. Тут и признавать нечего.

И если они пытаются на основе каких-то бредовых и фантастических идей рекомендовать своим правительствам признать то, чего нет, то это полная дискредитация политического уровня тех, кто это делает. Зашли настолько далеко, что забыли о существовании норм и принципов международного права, забыли о существовании Совета безопасности ООН, где принимались те самые резолюции, в которых подчеркивалась необходимость освобождения азербайджанских земель, захваченных Арменией. Причем там поименно был назван каждый из этих ныне освобожденных районов.

Наверное, они стали плохо слышать. Во всяком случае, политическая глухота видимо берет верх над здравым смыслом. Иначе они бы слышали, как президент Алиев говорил о том, что проживающие на территории Азербайджана армяне – это полноправные граждане Азербайджанской Республики. В том случае, конечно, если они будут придерживаться законодательных актов нашей страны.

Парламентариям Австралии лучше заботиться о своем коренном населении, об аборигенах, которые проживают там, о различных национальных меньшинствах. Если уж они так настроены на защиту нацменьшинств в других частях света, пусть порекомендуют Мадриду признать независимость Каталонии. И, кстати, таких примеров в Европе более чем достаточно.

Убежден, что правительства стран, находящихся под прицелом армянской пропаганды, в частности Австралии, понимая важность взаимоотношений на государственном уровне с такими странами как Азербайджан, не пойдут, конечно, на поводу у тех, кто выдвигает подобные бредовые идеи.

Но сам факт того, что существуют пока вот такие группы, говорит о том, что нам надо быть более внимательными и, отслеживая подобные ситуации в разных уголках мира, четко указывать им на свое место.