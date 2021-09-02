Реклама – двигатель торговли. Этот, как сегодня модно говорить, слоган настолько банален и изъезжен, словно старая пластинка, что про него знают все. И те, которые лыком не вяжут в рекламе, и иные, далекие от торговли.

Тем не менее, этот девиз ушлых предпринимателей плотно вошел в нашу жизнь, и простой обыватель продолжает верить рекламе.

По сути своей, в большинстве случаев реклама – это афера на вполне законной основе. Вам могут, пардон за мой французский, впарить, образно говоря, клячу, выдав ее за поджарого жеребца.

Увы, таковы правила рекламного бизнеса. Однако, не все так просто в этой сфере. Порой на глаза бросается такая реклама, что возникает желание… нет, не купить какой-то товар, а наоборот, отказаться от него раз и навсегда.

Возможно, кто-то подумает, что мы утрируем ради красного словца, но, как говорится у «ментов», вещдоки налицо.

Итак, пройдемся по улицам нашей столицы и полюбуемся тем, как некоторые наши предприниматели пытаются заманить в свои сети (в хорошем смысле этого слова) потенциальных клиентов.

В магазине мобильных телефонов вывешено объявление. Как говорил покойный сатирик Михаил Задорнов: «Готовы?». Ну, если готовы, то знакомьтесь: «Adaptir alana nalusnik hediyye».

Эта вывеска красуется на витрине одного из магазинов по продаже мобильных телефонов. Налицо какая-то дремучая смесь латино-русско-азербайджано-турецкого языка. И что удивительно, ни на одном из этих языков непонятно, о чем идет речь.

Есть такой фильм: «Кин-дза-дза». Так вот, чатлане из этого фильма со своим «Ку-ку» более ясно выражают свои мысли и желания, нежели продавцы «налушников».

Не думаю, что такой «неологизм», как «налусник», привлечет клиентов. Тем более, что не совсем понятно, что это за «зверь».

Но такие мелочи как «адаптиры, налусники» ничто по сравнению с проблемой планетарного масштаба. Речь идет о злосчастном коронавирусе. И тут наши умельцы подошли к этой проблеме настолько умело, что знай COVID-19 азербайджанский язык, то он от стыда самоликвидировался.

Взгляните на это фото. Я понимаю и знаю, что слово «иммунитет» имеет латинские корни, но искажать его в азербайджанском варианте до такого уродства: «умлитет». Нет, на слух схожесть определенная есть, но все же и разница в словах существенная.

Ну, и на десерт. Кто недоволен данной заметкой, кого она возмутила, для снятия нервного напряжения отечественные стилисты предлагают эффективный метод: «кулатка». И недорого, всего за 10 манатов. При этом еще и обреют…