Более 60% жителей Германии недовольны деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца и правовой коалиции «Светофор», состоящей из Социально-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90/«зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП), передает результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA, газета Bild am Sonntag.

По данным исследования, в котором приняли участие 1002 человека, большинство — 62% — заявили, что не удовлетворены деятельностью, проводимой Шольцем на посту канцлера. Лишь 25% опрошенных признались, что довольны его работой.

Как отмечается в статье, если бы канцлера выбирали сейчас, Шольцу с такими показателями удалось бы занять только третье место. Так, 25% немцев проголосовали бы за вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека (представителя «зеленых»), 19% — за председателя оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца и только 18% — за Шольца. (Газета.Ру)