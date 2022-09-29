Первая с 1941 года мобилизация, которая принесла войну в сотни тысяч домов и вызвала бегство из России 200 тысяч человек за неделю, уронила рейтинги власти.

Уровень одобрения деятельности Владимира Путина в сентябре пережил второе по масштабам падение за 23 года, что президент находится у власти, показал опрос, проведенный «Левада-центром» 22-28 сентября.

Рейтинг Путина снизился с почти рекордных 83% до 77%, растеряв около половины роста, показанного после начала войны. Сильнее — на 9 процентных пунктов — рейтинг Путина падал лишь однажды — летом 2018 года, когда президент, вопреки данному в начале карьеры обещанию, повысил пенсионный возраст.

Вслед за Путиным в глазах россиян упали премьер Михаил Мишустин (с 69% до 66%), правительство (с 68% до 63%), Госдума (с 57% до 54%).

Доля граждан, полагающих, что дела в стране «идут в правильном направлении», упала с 67% до 60% — также рекордно с пенсионной реформы. При этом вину за происходящее, как следует из опроса, люди возлагают именно на Кремль. Уровень одобрения губернаторов снизился лишь незначительно (с 69% до 67%), а Путин стал стал рекордсменом по темпам падения рейтинга среди всех представителей власти. (moscowtimes.ru)