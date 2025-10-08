Исторический город Шемаха, расположенный в сердце Азербайджана, стал местом реализации нового впечатляющего проекта Red Bull — Awakening The Spirit of Shamakhi.

Как сообщает #, проект, реализованный при поддержке Автомобильной федерации Азербайджана (AAF)демонстрирует силу скорости и креатива, объединив красоту природы Шемахи и мастерство всемирно известных спортсменов Red Bull.

Съемки проходили на фоне уникальных ландшафтов лугов и виноградников Шемахи.

Героями проекта стали Абдо Фегали, профессиональный дрифт-пилот Red Bull, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса в Абу-Даби за самый длинный дрифт в мире, и Арас Гибиеза, литовский каскадер Red Bull на мотоциклах и чемпион Европы по стантрайдингу, известный своими исключительными навыками вождения мотоцикла.

Этот проект стал одним из незабываемых моментов для спортсменов Red Bull, где они не только продемонстрировали свое мастерство, но и в полной мере ощутили красоту и дух древнего азербайджанского города.