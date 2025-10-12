Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, дочь президента Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер поднялись на трибуну митинга на «площади заложников» перед многотысячной толпой в Израиле. Уиткофф произнес короткую речь, и не все в этой речи понравилось собравшимся.

Демонстранты кричали «Спасибо, Трамп!». Но когда американский гость выразил признательность и премьер-министру Нетаньяху и его конфиденту Рону Дермеру, сказав, что они внесли важный вклад в достижение сделки по освобождению заложников, толпа отреагировала громким свистом и осуждающими выкриками.

Эту политическую демонстрацию транслировали на весь мир ведущие информационные агентства. Трамп имел возможность еще раз убедиться, что Нетаньяху уже не пользуется всенародной любовью в собственной стране, семьи заложников не питают благодарности к премьер-министру и отдают все лавры президенту США.

Джаред Кушнер и его супруга уловили настроение израильской аудитории. Кушнер не благодарил Нетаньяху, а подчеркивал заслуги самих демонстрантов и героических солдат ЦАХАЛа, сказал, что «праздновать мы будем не сегодня, а в понедельник, когда заложники вернутся». Иванка Трамп сказала, что отец-президент просил ее передать — он «всем сердцем с вами», с теми, кто боролся за освобождение заложников.

Демонстрация нелюбви к Нетаньяху перед лицом высоких американских гостей вызвала негодование в «Ликуде» и шквал на платформе Х. Пропагандист 14 телеканала Шимон Рыклин назвал израильтян, собравшихся сегодня площади заложников, «некультурными варварами».

А лидер протестного движения Шикма Бреслер сформулировала политический смысл негативной реакции многотысячной толпы на упоминание о заслугах премьер-министра Израиля: «Если кто-то сомневался, то сегодня мир услышал, громко и ясно: мы — это не наше правительство». (israelinfo.co.il)