Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти возглавил мадридский «Реал». Как сообщает пресс-служба клуба, итальянский тренер подписал контракт на три года.

«Хотел бы поблагодарить совет директоров, игроков и болельщиков «Эвертона» за огромную поддержку, которую все вы мне оказывали. Я полностью уважаю всех, кто связан с «Эвертоном», и надеюсь, что они смогут реализовать возможности, которые открываются перед ними. Хотя мне понравилось работать в «Эвертоне», мне представилась невероятная возможность. Считаю, что это правильный шаг для меня и моей семьи в настоящее время», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Эвертона».

Итальянский наставник уже работал «Реале» с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы побеждали в Лиге чемпионов, выигрывали клубный чемпионат мира, а также становились обладателями Кубка Испании и Суперкубка УЕФА. (РИА Новости)