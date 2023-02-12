Мадридский «Реал» после победы в клубном чемпионате мира опередил «Барселону» по числу выигранных трофеев за всю историю. Об этом сообщает журналист Педро Мартин в Twitter.

Теперь в активе мадридского клуба 99 трофеев, а у каталонцев – 98. У «сливочных» 68 национальных и 31 международный трофей. У сине-гранатовых – 76 национальных и 22 международных.

В финале клубного чемпионата мира, который прошел в Марокко, «Реал» одержал победу над клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Встреча, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 5:3 в пользу испанцев.

Дубли в составе «Реала» оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде. Еще один мяч записал на свой счет Карим Бензема. Мячи за «Аль-Хиляль» забили Мусса Марега и Лусиано Вьетто, дважды поразивший ворота соперников.