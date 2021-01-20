Развитие легкой промышленности в Карабахе поможет снизить импортозависимость

В Карабахе будут развиваться различные отрасли, в том числе легкая промышленность. Так, турецкие бизнесмены планируют создать там промышленные и текстильные фабрики и соответствующий проект находится на стадии обсуждения. Создание предприятий, в том числе текстильных фабрик, позволит трудоустроить граждан, вернувшихся на освобожденные от оккупации территории.

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов заявил #, что текстильная промышленность – устаревший технологический уклад, и она не дает большую добавленную стоимость. Большого прироста добавленной стоимости за счет инвестиций в текстильную промышленность ожидать не стоит. Но вместе с тем, это тот сегмент экономики, который даже при развитии более высокотехнологичных сфер экономики, имеет определенные рынки сбыта.

«Мы должны развивать текстильную промышленность, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, хотя бы для того, чтобы реализовать импортозамещение. Поскольку на рынке продукции легкой промышленности, к сожалению, импорт имеет такое преобладающее значение в Азербайджане, что даже неудобно озвучивать цифры. Фактически весь внутренний рынок – на 80-90% по моим наблюдениям, заполнен импортными товарами. Импортозамещение необходимое направление для азербайджанской экономики», – подчеркнул Мамедов.

Что касается экспорта, то, по его словам, текстильная промышленность имеет значительно меньшие перспективы, потому что в Турции особо в этом плане надеяться не на что, эта страна сама не знает, куда реализовывать продукцию своей текстильной промышленности. Об Иране можно сказать то же самое. Определенным исключением является Россия, можно выйти на российские рынки сбыта, но для этого нужно углублять экономическую интеграцию с этой страной.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что Турция показала свою заинтересованность в инвестировании в экономику Карабаха, в частности речь о строительстве текстильных фабрик. По его словам, вероятно, уже были проведены все расчеты, а также был произведен подсчет сырьевых и человеческих ресурсов.

«В Евлахе, Геранбое, Барде растет большое количество хлопка, так что сырье не придется везти издалека. Многие специалисты уже давно говорят о необходимости наладить полный цикл производства. В Карабахе для этого будут все возможности. Не обязательно изготавливать что-то сложное, лучше сделать ставку на производство тканей, а также пошив простых и пользующихся спросом вещей — носков, маек, постельного белья и т.д», – говорит он.

Насколько конкурентоспособным станет производство, будет зависеть от честности производителя, от того, не будет ли он накручивать цены, считает Исмаилов.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев уверен, что развитие в Карабахе легкой промышленности имеет хорошие перспективы. Это создаст новые рабочие места, особенно для женщин. Если вся территория будет очищена от мин, можно создать до 10 тысяч рабочих мест.

«Можно выпускать не только хлопковую ткань, но и шелк, восстановив в этой зоне шелководство. Надо посадить там саженцы тутовника, тогда через 2-3 года можно будет заняться развитием данной отрасли. На землях, которые годами не использовали, будут интенсивно расти такие деревья. Ковроткачество также имеет перспективы, но эта сфера не создаст большого количества рабочих мест», – говорит эксперт.

В целом, легкая промышленность, как отметил Агаев, способна принести прибыль в короткие сроки, в отличие от высокотехнологичных продуктов.

Но производство не будет развиваться, пока не будет решен вопрос со снабжением электроэнергией данной зоны. Что касается рынков сбыта конечной продукции, то, по его мнению, это не будет проблемой. Если турки инвестируют средства, значит, они знают, куда будут сбывать товар. Агаев подчеркнул, что нам надо заимствовать турецкий опыт, ведь турецкая легкая промышленность занимает одно из ведущих мест в мире.