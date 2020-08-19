Разве не всем новорожденным положены выплаты?

Немногим ранее бюджет Государственного фонда социальной защиты претерпел изменения в сторону сокращения доходных и расходных статей по сравнению с первоначальным прогнозом. Любопытная деталь – суммы, заложенной на выплаты по рождению ребенка, хватит лишь на часть новорожденных. Как и откуда обеспечат пособиями остальных малышей.

В результате изменений, сумма, выделяемая из бюджета ГФСЗ на финансирование единовременных выплат по рождению ребенка, составила 9 млн 900 тыс. манатов. К вопросу о том, много это или мало? Даже простые арифметические подсчеты показывают, что такого количества денег не хватит для финансирования единовременных выплат всем новорожденным в текущем году. Ведь если учесть, что с 1 апреля минувшего года пособия по рождению ребенка установлены в размере 200 манатов, на заложенные в бюджете фонда средства можно профинансировать выплаты 49,5 тыс. новорожденным, сообщил ученый-экономист Губад Ибадоглу.

В то же время, согласно последним демографическим данным Государственного комитета статистики, только в январе-июне текущего года в стране родилось 59 356 детей. Стоит полагать, что примерно столько появится во второй половине года, сказал он #.

Сколько же детей рождается в нашей стране ежегодно? Если приглядеться к данным Госкомстата, в минувшем году на свет появилось 141 179 малышей. По сравнению с показателем позапрошлого года статистика на каждые 1000 человек повысилась с 14,2 до 14,3. В текущем году ситуация с рождаемостью хуже. За первое полугодие текущего года в республике родились 59 356 младенцев, что на 11% меньше, чем в предыдущем году. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек опустился до 12-ти.

При этом понятно, что в любом случае рождаемость в стране не падает катастрофическими темпами, подобно финансированию пособий по рождению детей. А значит, заложенные на эти цели средства в Государственном фонде необходимо удвоить, поскольку неизвестно, из каких средств, в ином случае, будут выплачиваться пособия на новорожденных.

В комментарии # другой экономист, профессор UNEC Эльшад Мамедов сказал, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к необходимости пересмотра бюджета ГФСЗ и, тем не менее, высшее политическое руководство страны не отложило реализацию ни одного социального пакета. Собеседник отметил, что в случае, если заложенных в структуре расходов фонда финансовых ресурсов окажется недостаточно для покрытия выплат, будут предприняты соответствующие шаги для решения этой ситуации.

«Глава государства распорядился с апреля минувшего года повысить пособия, выдаваемые при рождении ребенка, со 109 до 200 манатов, — напомнил ученый. – Упомянутое решение было принято в рамках дополнительных мер по усилению социальной защиты населения и в продолжение масштабных социальных мер высшего руководства страны, направленных в русло улучшения благосостояния наших граждан. Мы видим, что на текущий момент не было каких-либо решений по поводу снижения этих выплат, а значит, повода для беспокойства быть не должно, поскольку социальная защита населения является одной из приоритетных задач национального правительства». По мнению ученого, нет сомнений в том, что социальные задачи будут полностью выполнены.

Напомним, что немногим ранее был пересмотрен и утвержден новый бюджет Государственного фонда социальной защиты на 2020 год. В частности, изменения предусматривали снижение трансфертов в ГФСЗ из госбюджета, были уменьшены поступления в фонд от обязательного страхования работников бюджетных организаций, сократились расходы на пособия.

Согласно поправкам, доходы и расходы ГФСЗ сократились на 0,8% по сравнению с первоначальным прогнозом — до 4 млрд 784 млн 689,4 тыс. манатов. В частности, изменения предусматривают снижение трансфертов в ГФСЗ из госбюджета на 16,7% — до 1 млрд 188 млн 194,03 тыс. манатов.

Кроме этого, поступления в ГФСЗ по обязательному страхованию работников бюджетных организаций прогнозируются на уровне 1 млрд 405 млн 6,47 тыс. манатов (спад на 0,2%), от частного сектора — 1 млрд 987 млн 588,3 тыс. манатов (рост на 0,13%). Остальные поступления прогнозируются по прочим доходам. В структуре расходов, согласно поправкам, на выплаты населению планируется направить 4 млрд 644 млн 759,4 тыс. манатов (спад на 0,9%). В том числе, на выплату пенсий будет направлено 4 млрд 543 млн 309,4 тыс. манатов (спад на 0,6%), на выплату пособий – 101,45 млн манатов (спад на 11,5%).

Расходы на банковское обслуживание в связи с выдачей пенсий и пособий прогнозируются на уровне 33 млн манатов (спад на 2,7%).