В Баку состоялась ярмарка женщин — предпринимателей THE MAY FAIR BY İZ, организованная сообществом İZ — İnamlı və Zərif при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) и Ассоциации субъектов и клубов малого и среднего бизнеса (АРМСБ) Министерства Экономики Азербайджана.

«Участие в ярмарке помогает женщинам заявить о себе, обзавестись новыми партнерами и друзьями, представить свои работы широкой аудитории. Своей миссией мы видим содействие женщинам Азербайджана в развитии их бизнеса. Наше сообщество помогает им поверить в себя и обрести полезные связи. Именно поэтому мы вкладываем все силы в организацию и проведение каждого нашего мероприятия», — говорит # основатель Женского сообщества Рена Наджафзаде-Сададдинова.

Очередная ярмарка масштабно и ярко продемонстрировала потенциал отечественных рукодельниц и предпринимателей.

От мягких игрушек до продуктов питания и средств по уходу handmade — ассортимент брендов и разнообразие продукции растет от ярмарки к ярмарке, что, безусловно, радует.

Специальным гостем ярмарки на этот раз стал Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, писатель, издатель и шоумен. Он представил на ярмарке свои книги и провел автограф-сессию для юных читателей.

Известный азербайджанский художник Ульвия Мусаева представила на ярмарке свой новый бренд «Happy Karma» by Ulviya Musayeva — арт свечи, разрисованные по уникальной технологии вручную самой художницей.

Татьяна Гулиева, уроженка Сургута и азербайджанская «гялин» впервые приняла участие в ярмарке сообщества IZ, представив знаменитую текстильную продукцию из Иваново — трикотаж для женщин и детское постельное белье.

В интервью # Татьяна призналась, что Азербайджан стал для нее вторым домом: «Я живу здесь всего 4 года, но ни одного дня не чувствовала себя чужой. Азербайджанцы покорили меня дружелюбием и гостеприимством, очень добрые и искренние люди. Я здесь как дома», — рассказывает бизнесвумен.

В ближайшее время Татьяна планирует открыть в Баку собственный магазин, а пока занимается онлайн продажей.