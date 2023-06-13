Председатель НС Ален Симонян рассказал о ходе армяно-азербайджанских переговоров по вопросу разблокирования региона, а также позиции армянской стороны относительно транспортного сообщения из Азербайджана в Нахичевань.

Как сообщает «Арменпресс», на брифинге с журналистами в Национальном Собрании Ален Симонян отметил, что разногласия между Арменией и Азербайджаном по вопросу деблокады носят технический характер.

«Есть общее понимание по этому вопросу, но есть технические разногласия. Основная красная линия в позиции Азербайджана заключается в том, что его гражданин не переезжает из Азербайджана в третью страну при следовании из Баку в Нахчыван, и все это, по их мнению, подразумевает, что должен быть более легкий вариант. И наша позиция такова, что мы за разблокирование всех дорог и, если мы говорим о мире, то не надо ставить жесткие предусловия, создавать напряженность, создавать военную ситуацию, потому что в такой ситуации дорога будет бессмысленна», — сказал Симонян.

Спикер НС также прокомментировал пункт 9 заявления от 9 ноября 2020 года, в котором говорится, что контроль транспортного сообщения из Азербайджана в Нахчыван должен осуществлять пограничная служба ФСБ России. Он отметил, что Республика Армения имеет суверенную территорию, на которой действуют законы Республики Армения, и это не может быть истолковано иначе.

«Если в какой-то момент Республика Армения сочтет, что она должна делегировать часть своих функций органам другой страны, то это все внутреннее дело Республики Армения, но на данный момент нет решения или обсуждения по этому вопросу. «, — сказал Симонян.

