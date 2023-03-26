В Тульской области РФ прогремел сильный взрыв. Местные жители выложили видео с глубокой воронкой.

Как сообщают российские телеграмм-каналы, взрыв прогремел около 15:15 в Кириевске, что в 35 км от Тулы. По словам местных, взрыв слышали во всем городке, а также в соседних населенных пунктах. Жители обнаружили в городе воронку вблизи жилых домов, в зданиях вблизи повылетали стекла. Посреди жилого сектора появилась многометровая воронка.

Известно о двух пострадавших: парнях и девушке, их порезало осколками стекла. Местные власти пока никак не комментируют ситуацию. Жители предполагают, что причиной взрыва мог стать беспилотник. На прошлой неделе беспилотник уже падал в Тульской области.