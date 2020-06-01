Расследование обстоятельств смерти Флойда перешло под контроль генпрокурора Миннесоты

Генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон возглавил расследование обстоятельств смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания СBS.

До нынешнего момента расследование велось под руководством прокурора округа Хеннепин Майкла Фримена. Однако, как уточняет СBS, за помощью генпрокурора штата обратился губернатор Миннесоты Тим Уолз. Ожидается, что в понедельник пройдет встреча Эллисона и Фримена, в ходе которой они обсудят дальнейший ход расследования. Параллельно выяснением обстоятельств смерти Флойда занимается федеральное бюро расследований (ФБР) США.