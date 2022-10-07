Расширяются основы деятельности уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

Как сообщает АПА, это отражено в законопроекте «О внесении изменения в Конституцию Азербайджана «Об уполномоченном (омбудсмене) по правам человека», вынесенном сегодня на обсуждение парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, в деятельность омбудсмена включено восстановление прав и свобод человека, нарушенных юридическими лицами (в том числе публичного права) и бюджетными организациями, доли которых находятся в государственной или муниципальной собственности, либо доли которых принадлежат государству или муниципалитету, а также их должностными лицами.

Омбудсмен также будет контролировать выполнение юридическими лицами публичного права и их должностными лицами (владельцами информации) обязанностей, вытекающих из требований закона «О получении информации».

На уполномоченного по правам человека также возложены функции независимого мониторингового механизма по мониторингу и содействию реализации «Конвенции о правах инвалидов» и «Конвенции о правах ребенка», обеспечивающих право на равенство и препятствующих дискриминации.

В то же время омбудсмен может проводить анализ процесса реализации государственных программ, стратегий, национальных планов действий и концепций в области прав человека, представлять свои заключения и предложения в орган, осуществляющий мониторинг и оценку в соответствующей области.