Компания HMD Global выпустит первый планшет под брендом Nokia. Об этом cообщает издание NokiaMob.

Информация о будущем девайсе была замечена на сайте одного из британских ретейлеров. Судя по рассекреченным сведениям, планшет получит название Nokia T20. Модель будет оснащена 10,36-дюймовым экраном, 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти. Девайс выйдет в двух вариантах — только с Wi-Fi-модулем и с дополнительной поддержкой работы в сетях 4G.

Базовая модель Nokia T20 обойдется в 257 долларов (19 тысяч рублей), топовая — с поддержкой 4G — будет оценена в 280 долларов (20 тысяч рублей). Журналисты отметили, что HMD Global ориентируется на широкого потребителя и не будет конкурировать с мощными устройствами, вроде iPad Pro от Apple. Дата выхода гаджетов не сообщается, однако авторы считают, что анонс состоится в ближайшие недели. В июне инсайдеры обнаружили, что планшеты получили сертификационные номера TA-1392 и TA-1397 для продажи на рынке России.

Несмотря на то что это первые планшеты HMD Global, которая выпускает девайсы под брендом Nokia, финская компания ранее выходила на рынок подобных устройств. В частности, в ноябре 2013 года Nokia выпустила планшет Nokia Lumia 2520, в 2014 году — Nokia N1.

Одним из последних релизов HMD Global является противоударный смартфон Nokia XR20, выпущенный в конце июля. Аппарат получил защищенный от физических воздействий корпус, 6,67-дюймовый экран, чип Qualcomm Kryo 460, 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти (lenta. ru)