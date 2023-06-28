Азербайджанская армия провела операцию Qisas («Возмездие») против армянских сепаратистов после ранения нашего солдата в Карабахе.

В результате данной операции были уничтожены пять членов незаконных армянских вооруженных формирований.

Однако сообщается о подготовке новых провокаций с их стороны.

Если это произойдет, азербайджанская армия даст жесткий и адекватный ответ и уничтожит военную инфраструктуру незаконных формирований.

Отметим, 27 июня в 20:05 позиции азербайджанской армии в направлении села Галайчылар Агдамского района были обстреляны из стрелкового оружия членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.