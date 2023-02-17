Билеты в секторе B трибуны «Абшерон» на Гран-При Азербайджана Формула 1 полностью распроданы. Об этом # сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

Это второй солдаут сектор после трибуны «Филармония».

Глава департамента продаж и коммерции BCC Сабри Гюльмалыев связал наблюдаемый в последнее время значительный рост продаж билетов с интересом зрителей к бакинской гонке:

«На текущем этапе показатели продаж уже достигли рекордных значений по сравнению с прошлыми годами.

«Несомненно, свою роль в этом играет то, что бакинская трасса является одной из самых скоростных городских трасс, а также то, что впервые на ней будет проведена спринтерская гонка. Приглашаю всех болельщиков, пользуясь возможностью, приобрести билеты на самую зрелищную гонку года”, — сказал он.

Напомним, что Гран При Азербайджана Формулы 1 в этом году пройдет в седьмой раз. Дата проведения гонки — с 28 по 30 апреля.