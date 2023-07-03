Армянские СМИ анонсировали новость о том, что завтра секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится в Вашингтон.

В ходе визита запланированы встречи Григоряна с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и другими высокопоставленными лицами. В беседе с # азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков в блиц-интервью прокомментировал предстоящий визит, а также ответил на ряд других значимых вопросов.

-Завтра секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян летит в Вашингтон. Отметим, что до этого в Арлингтоне состоялись переговоры, где стороны отметили прогресс. Как вы считаете, данный визит является знаковым на фоне ослабления российских позиций на Южном Кавказе?

-Геополитические проблемы, которые стали следствием войны России против Украины, проецируются и на армяно-азербайджанские отношения. Территориальные притязания армян на Карабах опирались на военно-политическую поддержку России, с которой Армения находится в тесных союзнических отношениях. Ослабление позиций России, делает иллюзорным надежды армян не только на осуществление реванша, но даже на консервацию нынешнего положения в «огрызке», оставшемся от разгромленного «арцаха», под прикрытием РМК.

Армен Григорян вызван в Вашингтон для того, чтобы через него в последний раз разъяснить правительству Пашиняна необходимость безотлагательного вывода остатков вооруженных сил Армении с территории Карабаха, так как в противном случае они будут разгромлены и разоружены вооруженными силами Азербайджана.

-Означает ли предстоящий визит, что Армения опосредованно дает понять, что она идет в фарватере Запада, а Россия уже им не друг?

-Григоряну и другим членам правительственной команды Пашиняна это разъяснять не нужно. Эти люди изначально не скрывали свои прозападные взгляды и откровенно антироссийскую позицию. Но зависимость Армении от Москвы предыдущими режимами была выстроена настолько сильно, в сочетании с политикой вражды и территориальных претензий к Азербайджану и Турции, что вынуждало правительство Пашиняна продолжать прежнюю политическую линию по прислуживанию России.

Теперь, когда позиции Москвы ослабли, Пашинян и его команда пытаются осторожно изменить вектор геополитической ориентации с Москвы на Вашингтон и Брюссель.

-Как вы считаете, если в Армении уже явно «дуют западные ветра», есть ли необходимость помощи северной страны?

-Как вы выразились «западные ветры» все еще носят политико-информационный характер, а экономическая, энергетическая, военная привязка Армении к России все еще доминирует в сравнении с США или Евросоюзом.

-Ни для кого не секрет, что после заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в накладе остается Россия, которая чуть ли не обеспечивает безопасность Армении…

-Полагаю, что подобные предположения исходят из устаревших концепций «игры с нулевой суммой», когда выигрыш одних непременно должен сопровождаться проигрышем других.

Прочный мир на Южном Кавказе на пользу, как для самих стран региона, так и наших соседей. Военное присутствие России на Южном Кавказе не является так уж необходимым для сохранения ее влияния в регионе и реализации законных интересов.

У Москвы сохраняются такие важные инструменты влияния как: географическая близость, исторический опыт взаимодействия и совместного проживания, знание региона, интенсивные человеческие контакты, экономические, технологические, транспортные и энергетические связи. При правильном, взаимовыгодном их использовании, необходимость в военно-силовом присутствии может отпасть.

-Как вы думаете, возможно ли «окно Овертона» в виде очередных армянских провокаций в Карабахском регионе, что послужит интересам Кремля?

-До полного вывода остатков вооруженных сил Армении и разоружения незаконных военных формирований из числа карабахских армян провокации, к сожалению, не только возможны, но неизбежны.

Армяне, как показывают публикуемые социологические опросы, осознали невозможность силой реализовать территориальные притязания на Карабах, но противятся установлению мира посредством признания территориальной целостности и государственных границ Азербайджана в соответствии с международным правом.

Общественный дискурс изменился недостаточно и «окно Овертона» в этом смысле остается все еще закрытыми. К сожалению, подобная негативная тенденция в общественном сознании является исторической традицией, чрезмерно отягощенной мифами и фобиями. Далеко не нужно ходить.

Прошло более века, после печальных событий армяно-турецких столкновений и войн 1915-1920 годов, начисто проигранных дашнаками и другими армянскими националистическими группами, но общественность Армении и диаспора никак не может перевернуть эту страницу истории.

Принять реалии такими как они есть, осознать бессмысленность и опасность для самого армянского государства сохранение враждебных отношений с Турцией и Азербайджаном, пока армянская общественность не готова. Будем надеяться, что шаг за шагом и совместными усилиями удастся сломать негативную тенденцию и открыть перспективу для мирного, взаимовыгодного сотрудничества всех стран региона на основе международного права и учета взаимных интересов.