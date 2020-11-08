Расходы ГНФАР предсказуемо превысили доходы

Государственный нефтяной фонд Азербайджана увеличил продажи долларов в текущем году на фоне снижения поступлений. В результате достигнуто двукратное отрицательное сальдо между расходами и доходами фонда.

Так, в январе-октябре этого года по линии суверенного фонда было продано валюты на 6 170,4 млн. долларов, что на 19,4% больше, чем за тот же период прошлого года. И хотя, по сравнению с сентябрем, в октябре валютные продажи сократились на 7,6% — с 560,3 млн. до 606,4 млн. долларов, годовой расклад расходов и доходов свидетельствует о сокращении активов ГНФАР, сказал # экономист Самир Алиев.

«Объемы выставляемой в этом году на продажу валюты удалось стабилизировать, принимая во внимание весенний пик спроса и предложения на инвалюту, — отметил Алиев. – Ведь если вспомнить, за первый месяц весны на валютных торгах было продано 1 млрд. 928 млн. 300 тыс. долларов — в два раза больше, чем за январь и февраль этого года вместе взятые. В марте в Азербайджане наблюдался ажиотажный спрос на инвалюту из-за сильного удешевления цен на нефть, но под занавес месяца интерес к долларам заметно понизился и продолжил падать в последующие месяцы».

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах. По данным фонда, он планирует в текущем году продать инвалюты на 6,8 млрд. долларов, что больше показателя минувшего года на уровне 6 млрд. 593,86 млн. долларов. Как видно, несмотря на снижение доходов, трансферты из суверенного фонда в бюджет продолжают расти, что приведет к уменьшению активов в текущем году. Ведь на валютных торгах в этом году будет продано больше долларов, чем поступило в ГНФАР от продажи прибыльных нефти и газа, сказал # экономист Неймат Алиев. По его свидетельству, за истекшие месяцы поступления в фонд от продажи прибыльной нефти и конденсата с блока «Азери-Чираг-Гюнешли» и газоконденсатного месторождения «Шахдениз» не превысили 3,057 млрд. долларов.

При этом фондом было продано на валютных торгах Центробанка 6,216 млрд. долларов. Таким образом, доходы фонда оказались в два раза меньше расходов. Эксперт напомнил, что отрицательное сальдо между расходами и доходами ГНФАР заложено в пересмотренном бюджете фонда.

Бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) претерпел в сентябре этого года ожидаемые изменения, обусловленные снижением доходов от нефти и ростом объема финансовых перечислений в государственную казну. В результате этого доходная статья в бюджете суверенного фонда значительно сократилась, а расходная претерпела изменение в сторону роста, обнажив значительный дефицит.

Согласно поправкам, опубликованным на сайте главы государства, доходы ГНФАР на текущий год пришлось понизить с 12 млрд. 384 млн. 88,2 тыс. манатов до 7 млрд. 832 млн. 893,4 тыс. манатов. Расходы, напротив, возросли до 12 млрд. 439 млн. 910,3 тыс. манатов. В результате прогнозируемый дефицит бюджета ГНФАР достиг 4 млрд. 607 млн. 16,9 тыс. манатов. В долларовом эквиваленте доходы фонда сократились к прошлогодним на 36,8% — с 6,2 млрд. долларов до 3,9 млрд. долларов, а расходы увеличились на 7,3% — с 6,8 млрд. долларов до 7,3 млрд. долларов. Поскольку пересмотр параметров бюджета ГНФАР был обусловлен резким падением нефти, балансирующая бюджет цена барреля была понижена с 55 до 35 долларов.

О том, что параметры бюджета Госнефтефонда будут пересмотрены, экономисты говорили еще на заре падения нефтяных индексов в мае текущего года. Особо отмечалось, что обеспечить прежнюю его доходную часть невозможно из-за удешевления углеводородов.