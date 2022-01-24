«Уотфорд» уволил Клаудио Раньери с поста главного тренера команды.

«Мы всегда будем уважать Клаудио за его усилия по достойному руководству командой. Однако считаем, что смена главного тренера даст новому специалисту достаточно времени для работы с талантливой командой для достижения цели – сохранения места в АПЛ», – говорится в заявлении клуба.

Раньери возглавил «Уотфорд» 4 октября 2021 года, подписав контракт на 2 сезона.

В 14 матчах при итальянце «Уотфорд» потерпел 11 поражений, дважды победил и один раз сыграл вничью.

«Уотфорд» идет на 19-м месте (в зоне вылета) в АПЛ с 14 очками после 20 матчей. (sports.ru)