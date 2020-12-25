Ранчо Майкла Джексона «Неверленд» продано за $22 млн

Ранчо «Неверленд», принадлежавшее королю поп-музыки Майклу Джексону, продано за 22 млн долларов. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Согласно сообщению, покупателем ранчо стал миллиардер Рон Беркл, бывший лично знакомым с Джексоном.

На рынке недвижимости ранчо появилось в 2015 году и стоило $100 млн.

Через два года жилище Джексона поменяло название и числилось в реестре продавцов как ранчо Sycamore Valley. Его цена постоянно снижалась и к 2019 году составляла $31 млн.

Певец приобрел поместье в 1987 году за 19,5 миллиона долларов и переименовал его в «Неверленд» в честь сказочного острова из произведений о Питере Пэне.

Джексон прожил здесь почти 20 лет, но в 2008 году был вынужден продать ранчо за $22,5 млн из-за долгов.