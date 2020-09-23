Радость одних и горе других

В одном большом северном государстве жизнь в городах начинала бить ключом, когда туда въезжали гусары. В одном южном городе же аналогичные события происходили, когда там начинался сезон свадеб. Места их проведения претендовали на то, чтобы называться местным, весьма забавным аналогом английских клубов. Правда, тут они были открытыми и попасть туда мог каждый, имевший возможность оставить на выходе конверт с купюрой в 100 и более тугриков.

За эти деньги посетителю предоставлялся уникальный пакет удовольствий. Например, можно было насытить свой взор таким огромным количеством явств, что воспоминания о них еще долго обсуждались среди соседей по столу. Желудок, конечно, тоже можно было наполнить, но он, к великому сожалению многих южногородцев не являл собой аналог верблюжьего горба. В том смысле, что наесться и напиться впрок, на многие дни вперед, не получалось.

Зато, можно было вдоволь наслушаться местных манысов, чаще всего привыкших задорого открывать рот под фонограмму. Некоторые из таких умельцев даже народными артистами южного города считались и требовали к себе соответствующего финансового уважения. Они понимали, что гонорар они просят не за свой талант, а за свой статус, при этом раздувая самомнение пригласивших их на свадьбу до размеров самого крупного воздушного шара.

Наконец, сезон свадеб был любимым временем местных коррупционеров, которые предусмотрительно обзавелись Домами торжеств и крупными ресторанами. Такую они прибыль получали, что вслух даже произносить неудобно было. В общем, золотая эта была в южном городе пора — свадебный сезон! И тем трагичнее ощущалась его вынужденная отсрочка.

А случилась она по причине распространения по миру коварного вируса. Никто из представителей самого интеллектуального из видов бизнеса, свадебного, изначально не мог даже представить, что все это затянется на столь долгий период. Но случилось то, что случилось и понты манысов, освещавшие темными ночами южный город, быстро померкли. Начался, вначале одиночный, а потом и коллективный плач.

Ошалевшие южногородцы внимали рассказам обладателей роскошных вилл и иномарок о том, что им трудно сводить концы с концами, что душат кредиты и вообще не видно света в конце тоннеля. Логическим финалом многих таких стенаний было требование к государству по оказанию финансовой помощи. Мол, помогаете же нуждающимся, вот и мы нуждаемся. Да, в содержании всего, что куплено за годы открывания рта под фонограмму.

Эти стенания стали главным хитом нынешнего года в южном городе. Его уникальность была в том, что слова хита менялись, как и исполнители. Неизменным оставался лишь смысл. И это сработало! Во вторник, 22 сентября, было громогласно объявлено о том, что сезон свадеб в южном городе объявляется открытым! Некоторые из манысов, от избытка чувств, вовсю уже подумывали о внесении предложения — объявить этот день государственным праздником.

Публично, правда, такая инициатива пока озвучена не была. Впрочем, это и не важно. Первичнее то, что жизнь налаживалась. И это здорово. Ведь, некоторые из манысов вовсю уже подумывал переквалифицироваться в политологи и даже политики. К счастью для южногородцев, обошлось. Правда, такое о себе могли сказать не все. Дело в том, что совсем недавно в южном городе прогремела одна свадьба с очень далеко идущими последствиями. По ее итогу оштрафованы и подвергнуты административному аресту были многие лучшие люди города, ранее считавшиеся неприкасаемыми. Более того, в отношении одного ну очень уважаемого, в недавнем прошлом, господина была применена давно и успешно опробированная процедура экспроприации экспроприированного. И теперь он и все те, кого подвергли публичной экзекуции за участие в той свадьбе, пребывали в грусти и печали. Получается ведь, что нужно было всего лишь не торопиться…