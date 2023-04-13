Армения задержала двух солдат азербайджанской армии, заблудившихся из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом написал в своем аккаунте в Twitter начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Они были жестоко избиты и подвергнуты пыткам. Подобное совершенно неприемлемо и должно быть осуждено на международном уровне!» — говорится в публикации.