Из украинских портов в пятницу вышли пять сухогрузов с кукурузой, пшеницей и ячменем, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

«3 декабря пять судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 190 212 тонн зерна и другой агропродукции в рамках черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении, передает Интерфакс.

Судно Athina II перевозит в Китай 70 920 тонн кукурузы, судно CPT Dimitrios S доставит в Португалию 56 449 тонн кукурузы и 8 543 тонны ячменя.

Сухогруз Rizabey перевозит в Испанию 13,4 тыс. тонн кукурузы и 9,9 тыс. тонн пшеницы.

Кроме того, судно BR Glory (21,5 тыс. тонн пшеницы) отправилось в Египет, сухогруз Queen Sarah (13,5 тыс. тонн кукурузы) — в Италию.

В украинские порты также направляются четыре сухогруза, которые 3 декабря прошли по морскому гуманитарному коридору.

«По состоянию на 3 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 12 908 048 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1037 судов: 516 на прибытие в украинские порты и 521 — на выход из них», — подчеркивается в сообщении.