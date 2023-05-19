Пять стран объединили усилия для работы над обеспечением Украины боевыми воздушными силами, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак в Twitter.

«Великобритания будет работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимые ей боевые воздушные силы и средства», — написал Сунак.

Украина уже длительное время призывает своих союзников передать современные истребители для противостояния российской армии, защиты неба и контрнаступательных операций.