Великобритания, США, Канада, Япония и Франция в японском Саппоро объявили о создании альянса с целью вывести Россию с международного рынка ядерной энергии.

Как сообщает УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении альянса.

Согласно соглашению, пять стран будут использовать собственные ядерные энергетические ресурсы, чтобы «подорвать контроль России над цепочками поставок».

Эта сделка, как сообщается, будет использована в качестве основы для того, чтобы полностью вытеснить Россию с рынка ядерного топлива.