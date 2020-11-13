Пять иранских вакцин против COVID-19 вошли в перечень ВОЗ

Представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Киануш Джаханпур сообщил, что на данный момент пять иранских вакцин от нового коронавируса (COVID-19) вошли в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«На данный момент пять иранских вакцин от коронавируса включены в перечень ВОЗ», написал Джаханпур в пятницу на своей странице в Twitter.

Ранее заместитель министра здравоохранения Ирана по исследованиям и технологиям Реза Малекзаде сообщил, что разработка иранской вакцины от нового коронавируса (COVID-19) находится в процессе.

«Сейчас мы находимся в стадии доклинических испытаний. Еще не начался этап клинических испытаний потенциальной вакцины от коронавируса на людях», сказал в пятницу Малекзаде в интервью ИРНА.

По последним данным Минздрава Ирана на 13 ноября, число заражённых COVID-19 достигло 738 322 человека, 40 582 заболевших скончались.