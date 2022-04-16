Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал рост цен, который наблюдается накануне Пасхи.

Об этом дипломат написал у себя в Facebook, напомнив, что виновной в этом процессе является Россия, которая развязала полномасштабную войну против Украины.

«Накануне Пасхи активно начали говорить о ценах. Знаю, что в этом году инфляция привела к подорожанию и в Польше, и в Украине. Но это не обычная инфляция — это путинфляция, потому что ее источник именно в Кремле. Это цена, которую мы платим за нашу и вашу свободу. А свобода — это высшая ценность, которую нельзя измерить деньгами», — отметил Дещица.

В ВТО прогнозируют, что военная агрессия России против Украины приведет к сокращению роста мировой торговли вдвое. (УНИАН)