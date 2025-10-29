Во время визита в военный госпиталь имени Мандрыка Владимир Путин встретился с участниками вторжения в Украину и заявил о «генетической предрасположенности» россиян к войне. Один из «героев СВО» в ходе беседы рассказал, что в архивах обнаружил сведения о своем деде, который воевал в годы Великой Отечественной. Путин в ответ схватил военнослужащего за большой палец и, слегка подергав, провел параллель между ним и его дедом.

«Вот, смотри, не знал, что дед такой был, а сам воюешь так же, как дед», — сказал Путин. «Стараюсь», — ответил «герой СВО». «Это в генах у нас, понимаете? <…> У нас это есть. Это никуда не денется», — продолжил свою мысль Путин.

Владимир Путин встретился в госпитале с военнослужащими 127-й отдельной бригады разведки. Среди присутствовавших, как выяснило «Агентство», оказалось как минимум два человека с криминальным прошлым. Один из них — Рустем Ибраимов — неоднократно судим за кражи и угрозы убийством. За неделю до начала вторжения, 15 февраля 2022 года, Ибраимов был осужден на пять месяцев колонии за кражу евангелия стоимостью 20 тысяч рублей.

Еще один участник встречи, 21-летний Владислав Бобко из Керчи, в июне 2023 года фигурировал в полицейских сводках как подозреваемый в хищении имущества. В социальной сети он ведет страницу под псевдонимом «Vlad Bandit». (moscowtimes.ru)