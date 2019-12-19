Путин заявил, что в свое время руководители Франции и Великобритании вместе с Гитлером бумажки подписывали

Президент РФ Владимир Путин планирует написать статью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сейчас для этого подбирают материалы из архива.

«Знаете, я к этом событию (к 75-летию Победы) хочу статью подготовить — написать статью. Я ее обязательно опубликую, потому что попросил моих коллег подобрать мне материалы их архива. Я как читаю некоторые вещи, все становится ясно… Все разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням, как происходил процесс умиротворения Гитлера. Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции, Великобритании с ним встречались и бумажки подписывали», — сказал Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции. (РИА Новости)