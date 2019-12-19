Путин заявил, что в свое время руководители Франции и Великобритании вместе с Гитлером бумажки подписывали

Президент РФ Владимир Путин планирует написать статью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сейчас для этого подбирают материалы из архива.

«Знаете, я к этом событию (к 75-летию Победы) хочу статью подготовить — написать статью. Я ее обязательно опубликую, потому что попросил моих коллег подобрать мне материалы их архива. Я как читаю некоторые вещи, все становится ясно… Все разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням, как происходил процесс умиротворения Гитлера. Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции, Великобритании с ним встречались и бумажки подписывали», — сказал Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции. (РИА Новости)

| 2019-12-19T15:36:49+00:00 19 декабря 2019, 17:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 1,00 из 10) Загрузка...|

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