Президент России Владимир Путин возложил всю ответственность за ситуацию в Европе на США. Об этом глава государства сказал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Напряженность в Европе — это вина США», — заявил российский лидер.

«Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем <…> этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными», — заявил Путин.

Он отметил, что при этом президент Соединенных Штатов Джо Байден предложил назначить ответственных лиц по переговорам о гарантиях безопасности.

Путин подчеркнул, что в текущий момент военно-политическая обстановка в мире остается сложной.

«В ряде регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряженности. Так серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений в том числе и незапланированных. Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США», — подчеркнул Путин.

Он подчеркнул, что эта инфраструктура будет двигаться дальше, а комплексы США и НАТО появятся в Украине, то их летное время до Москвы сократиться до семи – десяти минут.