В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, передает РИА «Новости».

Переговоры начались в 14.07 мск (15.07 по бакинскому) и закончились в 17.04. В общей сложности они длились почти 3 часа.

Встреча лидеров стран прошла в Кремле. Визит Меркель в Москву станет последним ее визитом в качестве канцлера Германии и двадцатым по счету.

Владимир Путин рассказал о переговорах.

Российский лидер отметил, что они прошли в конструктивной и деловой обстановке, обсуждались перспективы развития отношений между Москвой и Берлином.

По его словам, одной из приоритетных тем стала тема Афганистана.

«На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он сообщил, что немецкий канцлер в ходе переговоров также подняла тему Беларуси.

Президент отметил, что российская сторона считает, что «противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства».

Владимир Путин также заявил, что в России Ангеле Меркель всегда будут рады как желанному гостю, в том числе после того, как она сложит полномочия канцлера ФРГ.

«Как вы знаете, особый характер этому визиту госпожи Меркель придает то, что после предстоящих в сентябре парламентских выборов в ФРГ она собирается покинуть пост федерального канцлера. Но хочу сразу сказать: мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в пятницу в Кремле.