Президент России Владимир Путин во вторник, 4 июля, предстал перед зарубежными лидерами впервые после мятежа ЧВК «Вагнер», ставшего крупнейшей угрозой его режиму за 23 года нахождения у власти.

Выступая перед главами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции, куда входят в том числе Китай и Индия, Путин поспешил развеять сомнения, что утратил контроль над ситуацией в РФ.

«Российский народ как никогда консолидирован», — заверил Путин, обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину и индийскому премьеру Нарендре Моди.

Хотя до бунта «Вагнера» деятельность Евгения Пригожина одобряли 58% российских граждан, а после — почти треть сохранили поддержку, по словам Путина, никакого раскола в российском обществе не было и нет.

«Сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», — заявил президент (его цитирует ТАСС).

Путин добавил, что «благодарит» и «высоко ценит» реакцию на события в России со стороны стран ШОС, которые, по словам российского президента, поддержали действия Кремля «по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан».

Индийский премьер, который в прошлом году отменил ежегодную очную встречу с Путиным из-за ядерных угроз в адрес Украины, стал одним из последних, кто позвонил российскому президенту после мятежа «Вагнера». По данным Кремля, их разговор состоялся лишь 30 июня — спустя неделю после того, как Пригожин остановил танки и согласился «уйти в Беларусь».

Си Цзиньпин и вовсе не проводил публичных переговоров с Путиным, а МИД КНР назвал неудавшийся военный путч «внутренним делом» России.

В сегодняшнем заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества Иран стал девятым членом ШОС. Об этом сообщил секретариат ШОС.

«Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена», — говорится в заявлении.

Членами ШОС до сих пор являлись восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. (moscowtimes.ru)