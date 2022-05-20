Президент России Владимир Путин заявил, что с 2025 года зарубежные системы защиты информации будут запрещены из-за «информационной войны» против страны. Вместо них президент предложил создать единую государственную систему безопасности информации. Об этом Путин сказал в ходе заседания Совета безопасности.

«Координация действий всех структур обеспечения информационной безопасности критически важных объектов должна быть закреплена на стратегическом уровне», – считает президент. По его мнению, это необходимо из-за растущего числа кибератак на российские структуры и сервисы из «разных государств».

К средствам защиты информации относятся в том числе антивирусные программы, программы для предотвращения DDoS-атак, система защиты от утечек и сервисы для аутентификации пользователей.

С начала российского вторжения в Украину произошло несколько крупных утечек информации пользователей, а государственные сайты стали чаще подвергаться DDoS-атакам. В частности об утечке данных нескольких миллионов своих пользователей 1 марта сообщил сервис «Яндекс.Еда» – в этой базе можно найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов. За это сервис получил минимальный возможный штраф в 60 тысяч рублей.

Позже в сеть попали данные «Гемотеста», ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников. Сервис Delivery Club также заявил об утечке.

В марте хакеры также взломали сайты ряда крупных российских ведомств, в том числе ФСИН, МВД, Минкультуры, ФССП, ФАС, Минэнерго, Росстата. А в феврале были взломаны сайты ТАСС, «Известий», «Коммерсанта», Forbes, «Фонтанки», «Мела», Е1, «Право.ру», «Ленты.ру», Buro 24/7, РБК, Znak.Com и других российских медиа. (svoboda.org)