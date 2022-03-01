Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Документ опубликован на сайте президента РФ.

В указе содержится требование о продаже экспортерами 80% валютной выручки, кроме того, с 1 марта резидентам России запрещается предоставлять займы в валюте нерезидентам. Запрет наложен на вывод резидентами иностранной валюты на свои счета или вклады в финансовых учреждениях за пределами России. Использовать для этого электронные платежные системы, которые работают без открытия счета, тоже нельзя.

Российские публичные акционерные общества будут ограничены в обратном выкупе акций (выкупе компанией своих ценных бумаг у акционеров и выводе их из обращения на фондовом рынке): это можно будет делать не раньше мая текущего года и только если ценные бумаги подешевеют на 20% и более по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций за три месяца 2021 года. Еще одно условие – значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца, начиная с 1 февраля 2022 года, должно снизиться по сравнению со значением такого индекса за три месяца, начиная с 1 января 2021 года, на 20% или больше.

Это решение Путина было принято на фоне западных экономических санкций, наложенных странами мира на РФ в связи со вторжением в Украину и началом полномасштабной войны. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT. (gordonua.com)