Президент России Владимир Путин выразил сожаление, что в Нагорном Карабахе до сих пор иногда возникают проблемы и периодически не обходится без жертв.

«Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты [в Карабахе]. К сожалению, до сих пор не обходится без жертв», — сказал он, открывая двустороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

При этом Путин отмечает позитивную роль российских миротворцев в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

«Что касается нагорнокарабахского урегулирования <…> здесь и миротворцы наши, мне кажется, играют позитивную роль, работает эффективно российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня», — сказал он.

Алиев заявил, что высоко оценивает роль Путина и миротворцев РФ в поддержании мира в Карабахе и надеется на продолжение этой работы в следующем году. (ТАСС)