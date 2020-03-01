Путин выразил соболезнования Рухани в связи с жертвами коронавирусной инфекции

По инициативе иранской стороны в субботу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Рухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции. Затронуты некоторые темы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

Обсуждена также ситуация, сложившаяся вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. «Отмечена важность сохранения этого соглашения, являющегося значимым фактором поддержания международной безопасности», — информирует пресс-служба.

Не менее 43 человек скончались в Иране от заболеваний, вызванных коронавирусом Covid-19, сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на представителя Минздрава страны.

Всего в стране выявлено 593 случая заражения новым типом коронавируса.

В странах Ближнего Востока к настоящему моменту выявили более 720 случаев заражения вирусом.