Путин выразил соболезнования Рухани в связи с жертвами коронавирусной инфекции

По инициативе иранской стороны в субботу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Рухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции. Затронуты некоторые темы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

Обсуждена также ситуация, сложившаяся вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. «Отмечена важность сохранения этого соглашения, являющегося значимым фактором поддержания международной безопасности», — информирует пресс-служба.

Не менее 43 человек скончались в Иране от заболеваний, вызванных коронавирусом Covid-19, сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на представителя Минздрава страны.

Всего в стране выявлено 593 случая заражения новым типом коронавируса.

В странах Ближнего Востока к настоящему моменту выявили более 720 случаев заражения вирусом.

| 2020-03-01T00:27:09+00:00 1 марта 2020, 06:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss