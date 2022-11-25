Владимир Путин в пятницу встретился с матерями мобилизованных в резиденции в Ново-Огарёве. После шестиминутной вступительной речи Путина прямая трансляция закончилась, ответы на вопросы матерей зрители, предположительно, увидят в записи. К президенту не были приглашены общественные организации – «Комитет солдатских матерей» и «Союз матерей и жён военнослужащих».

Во вступительной речи президент обратился к матерям мобилизованных, заявив, что разделяет их тревогу за сыновей, и к родителям погибших, уверив, что разделяет их боль. В то же время он призвал не верить тому, что показывают по телевидению, и особенно в интернете – там, по мнению Путина, «вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи». Интернет он назвал полем информационных атак, одним из «эффективных видов борьбы».

Путин пообещал поддержку семьям погибших на войне в Украине.

Телеграм-канал «Можем объяснить» идентифицировал некоторых участниц встречи: по утверждению канала, среди них московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева, руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова, член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова, начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Ирина Тас-оол и режиссер Олеся Шигина, которая снимает православное патриотическое кино. Издание не уточняет, есть ли у допущенных к встрече сыновья. (svoboda.org)