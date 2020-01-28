Путин возражать не будет

Владислав Сурков написал заявление об отставке. Его ближайший сотрудник Алексей Чеснаков дал понять, что решение окончательное и возврата не будет. Сурков уходит с государственной службы, будет месяц медитировать, а потом все расскажет. Как все было и как он дожил до принятия такого решения.

По словам Чеснакова, Сурков уходит из-за изменения политики в отношении Украины. Какая-то правда в этом есть, но не вся и не очень полная. Причины гораздо глубже, хотя провал российской политики на украинском направлении очевиден. И уже довольно давно.

Не вдаваясь в послужной список Суркова следует отметить, что его нынешняя сфера деятельности была своего рода ссылкой после того, как он занимался российской внутренней политикой, создавал партию «Единая Россия», движение «Наши», придумал термин «суверенная демократия» и предрекал многолетнее одиночество России в мире.

У нашего героя был непростительный аппаратный просчет, когда он поставил на второй срок президента Дмитрия Медведева. Путин ему этого не простил. Блестящая до этого карьера надломилась. Результатом стала ссылка на менее значительные посты и с 2013 года он занялся так называемым приграничным сотрудничеством. В зоне его ответственности оказались Украина, Молдова, Южная Осетия и Абхазия.

Прекрасно зная idee fixe Путина восстановления в том или ином виде СССР и собирания русских земель Сурков был одним из исполнителей аннексии Крыма и идеи так называемой Новороссии. Он убедил Путина, что вслед за Донецком и Луганском последуют Харьков, Днепр (тогда Днепропетровск), Херсон, Николаев и Одесса. Будет пробит сухопутный коридор вдоль украинского побережья Азовского и Черного морей и Киеву ничего не останется, как снова войти в состав России подобно Крыму.

Когда из этого ничего не вышло, а украинская армия при всех потерях и неудачах восстановила свою боеспособность именно Сурков разработал план инкорпорации оккупированного Донбасса в правовое поле Украины в виде своего рода конфедерации. Надо сказать, что украинское руководство отказалось от такой капитуляции и это стало предвестником будущего поражения.

В ответ Сурков разработал идеологию затягивания конфликта в надежде на изматывание и экономическую несостоятельность Украины. Одновременно политика стала выстраиваться на длительное противостояние с Западом, которому должен был надоесть украинский конфликт и прагматические соображения должны были взять верх, и ситуация вернулась к отмене санкций.

Трудно сказать насколько это осуществилось бы, но удары посыпались оттуда, откуда их меньше всего ожидали. Черные лебеди прилетели со многих сторон.

Во-первых, не реализовался план прихода во власть пророссийских сил в Украине. Сурков на это очень наделся, но напрасно. Более того, триумфальная победа Владимира Зеленского на президентских выборах и его партии на парламентских поставили крест на перспективах подобной политики.

Во-вторых, так называемая усталость Запада больше была в речах правых и левых политиков, многие из которых финансировались Москвой. Санкции, которые по Суркову, должны были вот-вот снять, регулярно продлевались и, самое главное, против этого не возражали Италия, Венгрия, Греция и другие вроде бы московские клиенты. Хотя Сурков и писал о десятилетиях одиночества России, но экономика и финансы стали диктовать другое.

В-третьих, Окончательный удар последовал в области энергоресурсов. В Москве и представить не могли, что Европа откажется от прокладки «Северного потока-2» из-за американских санкций. Да тут еще теплая зима и поставки газа сократились на 20%, что повлекло вместе со снижением цены и потерю «Газпромом» трех десятков миллиардов долларов. И перспективы в этом отношении удручающие. США и Катар наращивают поставки сжиженного газа, а в Китае замедление экономического роста и уменьшение потребления газа.

Сюда следует добавить и выработку действующих месторождений нефти, а без западных технологий невозможно использовать трудноизвлекаемые запасы.

От чего еще недавно отмахивались, оказалось реальностью. Санкции начали действовать и их эффект становился все заметнее.

В-четвертых, неудачи в Украине дополнились достаточно громким поражением в Абхазии. Причем главную роль в свержении креатуры Суркова президента Рауля Хаджимбы сыграли боевики, воевавшие на Донбассе за русский мир. Своего рода бумеранг. Нельзя сказать, что события в Сухуми стали последней каплей, но они добавили черной краски в общую негативную картину.

В-пятых, все отмеченное, а также другие факторы способствовали тому, что аппаратный вес Суркова стал с лета прошлого года стремительно уменьшаться. Все очевидней становилось, что он проигрывает сражение во властных кабинетах и коридорах. В Белокаменной заговорили об изменении украинской политики России и отстранении ее идеолога. Подтверждением служит интервью Алексея Чеснакова изданию «Актуальные комментарии» 21 августа 2019 года. Он там категорически выступил против уступок по Донбассу в обмен на снятие санкций. «А начнут давить еще сильнее, увидев слабину по Донбассу. Когда утверждают, что Запад в случае сдачи Донбасса сразу снимет «донбасские» санкции, секторальные, самые тяжелые, а останутся только «крымские», персональные, неважные, это же так наивно… Вспомните о пресловутой поправке Джексона-Веника. Она пережила на много десятилетий ту проблему, из-за которой вводилась. И была отменена только, когда вступил в силу куда более жесткий акт Магнитского».

Сурков все больше конфликтовал с лидером пророссийских сил в Украине и кумом Путина Виктором Медведчуком. Последний давно пытался оттеснить кого-либо от влияния на Украину и Суркова в первую очередь.

В Москве все больше понимают полную бесперспективность дальнейшего удержания Донбасса. Так что лучше уйти пока не поздно.

Для этого полномочия переходят к заместителю руководителя администрации президента Дмитрию Козаку. У него совершенно другой подход, о чем в интервью говорил Чеснаков. «Козак, повторю, судит с экономической точки зрения. Экономически, чтобы вывести Донбасс из послевоенного шока, нужно много инвестиций. Вопрос, кто будет нести эти расходы? Украина? Россия? США? ЕС? Что ответит какой-нибудь рациональный экономист? Он ответит: кто угодно, только не мы. То есть, Донбасс надо кому-нибудь отдать, чтобы не брать на себя допрасходы. И даже не очень важно, кому. Есть также проблема санкций. Что бы ни говорили оптимисты, санкции, конечно, сдерживают наш экономический рост. И рациональный экономист полагает, что если избавиться от Донбасса, то и санкции тут же снимут, и экономический рост начнется, и вообще все будет так, как будто ничего и не было»

Козак — опытный и сложный переговорщик. Он был автором федерализации Молдовы и внедрения в нее Приднестровья на конфедеративных основах — так называемый «Меморандум Козака». Тогда не получилось из-за противодействия Запада. Тем не менее, ему удалось привести к власти в Кишиневе российскую марионетку президента Игоря Додона.

Козак стоял за урегулированием транзитного газового конфликта с Украиной и руководил двумя обменами пленных в сентябре и декабре. В Москве надеются, что на украинском направлении он будет более успешен, чем Сурков.

Падение цен на нефть и газ заставляют Кремль спешить с донбасским урегулированием, пока на руках есть хоть какие-то козыри. Похоже, что стратегическое решение ухода из Донбасса в Москве уже приняли. Осталось оформить его с минимальными потерями.

Сурков для этого не подошел. Против его ухода Путин возражать не будет. Получится ли у Козака, узнаем очень скоро.