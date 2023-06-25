Президент РФ Владимир Путин после возвращения отрядов ЧВК «Вагнер» в пункта дислокации вернул самолет спецназначения RA-96021 в Москву.

Речь идет об одном из президентских бортов, который вдень 24 июня экстренно вылетел из Внуково в Санкт-Петербург в рамках попытки госпереворота со стороны основателя ЧВК Евгения Пригожина. Об этом сообщает проект «ВЧК-ОГПУ».

По данным «ВЧК», самолет приземлился в московском аэропорту около четырех утра, 25 июня.

Как уточнил проект, днем ранее самолет президентского специального летного отряда «Россия» ТУ-214ПУ покинул столицу.

«ПУ» в названии самолёта означает, что на нем установлен пункт управления — та самая «красная кнопка», — говорилось в сообщении. (unian.net)