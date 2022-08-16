Падение рождаемости до минимумов за два десятилетия, а по отдельным месяцам — до исторических антирекордов вынуждает российские власти обращаться с рецептам времен Иосифа Сталина.

Президент РФ Владимир Путин подписал о возрождении почетного звания «Мать-героиня» — аналога советского ордена, учрежденного в 1944 году.

Согласно указу, размещенному на портале правовой информации и вступающему в силу со дня подписания, для получения звания гражданке РФ нужно будет «родить и воспитать» десять и более детей. При этом дети также должны быть гражданами РФ.

Награжденной матери будет выплачиваться денежное поощрение в размере 1 млн рублей. Финансирование расходов, связанных с реализацией указа, поручается обеспечить правительству. Ему же предстоит определить порядок выплат и внести соответствующие изменения в законодательство.

Изначально звание «Мать-героиня» появилось в СССР после гибели десятков миллионов людей в годы Великой отечественной войны. Спустя почти 80 лет оно возрождается на фоне рекордной естественной убыли населения, которая в прошлом году превысила миллион человек в год.

В этом году, по данным Росстата, страна потеряла еще 382,3 тысячи жителей за январь-июнь в результате превышения рождаемости над смертностью. И хотя число смертей сократилось на 7,4%, до 1,019 млн человек, количество родившихся детей также уменьшилось — 635,9 тысячи (-6,2%). При этом в апреле рождаемость падала ниже 100 тысяч детей впервые для этого месяца за всю современную историю страны.

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН прогнозирует, что Россия продолжит вымирать со средней скоростью 316 тысяч человек в год и к 2050 году сохранит лишь 133 млн жителей против 145 млн сейчас. В результате численность населения опустится до уровней РСФСР начала 1970-х (130 млн), или Российской империи 1897 года (129 млн). (moscowtimes.ru)