Президент России Владимир Путин выступил на Международном экономическом форуме в Петербурге. Он заявил, что Запад сознательно подорвал ключевые для международного сотрудничества понятия и доверие к мировым валютам. Санкции против России президент назвал «безумными и бездумными», и отметил, что Россия шаг за шагом нормализует свою экономическую ситуацию, а США и Европа, наоборот, несут из-за санкций большие потери. Он оценил их в сумму около 400 миллиардов долларов.

По мнению Путина, экономический спад в странах США и Европы не связан с войной в Украине, он начался много раньше из-за «многолетней безответственной макроэкономическаой политики стран большой семерки, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов.» Свою «спецоперацию» в Украине он назвал спасательным кругом для Запада, позволившим ему обвинить Россию во всех проблемах.

Путин вновь уверил, что «спецоперация» в Украине будет продолжена, а все её задачи — выполнены. «Эпоха однополярного миропорядка завершилась,» — заявил он, подвергнув при этом особенной критике Евросоюз, который, по его мнению «окончательно утратил свой политический суверенитет» и «пляшет под чужую дудку». (svoboda.org)