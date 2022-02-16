Госдума во время пленарного заседания проголосовала за проект постановления о признании «Донецкой и Луганской народных республик», сообщает РИА Новости.

Вопрос обращения к президенту о необходимости признания «ДНР и ЛНР» Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и «Единой России»: второй предполагал консультацию с МИД, в то время как вариант коммунистов сразу направлялся президенту.

За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект ЕР — 310 депутатов. Таким образом, выбрали первый вариант.

Как уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направят главе государства незамедлительно.

«Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности», — подчеркнул он.

Парламентарии от КПРФ 19 января представили проект обращения к президенту России о признании «республик» Донбасса в качестве независимых государств и скорейшем проведении переговоров с их руководством для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

Четырнадцатого февраля депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму документ постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.

По словам Володина, «Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев не выполняет минские договоренности. Все это несет угрозы и риски для жизни граждан России и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР».

Как сообщил накануне РИА Новости лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, ситуация в Украине тревожная и принятие на заседании Думы любого из проектов по обращению к президенту о признании «ЛНР и ДНР» будет шагом вперед.

То есть, очевидно, что эти шаги были скоординированы заранее. КПРФ, как известно, отнюдь не независимая партия, а тут еще, получается, она действовала согласованно с правящей «Единой Россией».

Но как бы то ни было – к каким последствиям может привести такой шаг России? Ведь это будет нечто вроде новых Абхазии и Южной Осетии, «независимость» которых Москва признала и поддерживает фактически в гордом одиночестве. Кому это надо? Что пользы от этого Кремлю?

Своим мнением по этому поводу поделился с # президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Украина) Михаил Гончар:

— Путин создает ситуацию капкана для Зеленского. Понятно, что решение Госдумы РФ принято по указанию из Кремля. Но последнее слово за президентом России. Этим решением Госдумы создана дополнительная проекция угрозы официального признания «ЛДНР». Кроме этого, в последние месяцы штаб Южного военного округа РФ усиленно пичкал “ЛДНР” поставками боевой техники, боекомплекта, топлива. Даже, как правило, “слепая” и “глухая” миссия ОБСЕ это фиксировала.

Теперь, по сценарию, Кремль ставит перед фактом всех – не только Зеленского, но и “нормандцев” – Макрона, Шольца, мол, минские договоренности должны быть выполнены Украиной! А если нет, то мы признаем “ЛДНР”, подпишем с ними “оборонные соглашения” и они начнут “освободительный поход по возвращению оккупированных киевской хунтой территорий Донбасса”. Ведь указанные марионеточные «государственные образования» провозгласили себя в своих “конституциях” в пределах административных территорий Донецкой и Луганской областей. Напомню читателям, что Россия контролирует примерно 1/3 территории Донбасса, а не весь Донбасс, как об этом часто заявляется.

По логике Кремля, угроза такого горячего сценария способна поднять уровень давления на Киев как напрямую, так и опосредованно, поскольку и Берлин, и Париж будут давить на украинскую власть по выполнению «Минска». Правда, при этом навряд ли учтено в полной мере то, что Лондон и Вашингтон имеют другое видение, не совпадающее с подходом “нормандцев”.

Такие действия России практически будут иметь своим последствием окончательную кончину Минских договоренностей. Они и так в состоянии клинической смерти с 31 декабря 2015 года, когда официально завершился срок их действия.

Реакция из Вашингтона не заставила себя ждать. 35 сенаторов внесли законопроект о пакете санкций, в том числе превентивного характера, против России. Инициатор законопроекта Джим Риш четко обозначил, что хотя военного вторжения еще не произошло, у России есть и другие способы нападения на Украину, которые могут нанести ущерб Украине и европейской безопасности в целом. Законопроект NYET предполагает немедленные действия по окончательной остановке «Северного потока-2», налагает на Россию дополнительные экономические санкции, увеличивает помощь США Украине посредством новых фондов и инструментов.

Так что дальнейшее (не)развитие событий по (не)признанию собственных марионеток вскоре увидим.